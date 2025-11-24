Крупнейший в России научно-исследовательский центр открыли в Черноголовке

Компания «Август», один из крупнейших российских производителей средств защиты растений, запустила собственный научно-исследовательский центр в Черноголовке. Инвестиции в его строительство и оснащение превысили восемь миллиардов рублей. Это крупнейший частный НИОКР-центр в стране, где будут проводить полный цикл исследований — от работы с молекулами до выпуска опытных партий продукции.

Новый центр разместился на территории почти семь гектаров. В основном здании находятся административные помещения и современные химические и биологические лаборатории. Одним из ключевых объектов стал уникальный для России по своим возможностям комплекс искусственного климата «Биотрон».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что центр будет заниматься созданием новых действующих веществ, разработкой химических и биологических препаратов, переработкой сельхозпродукции и использованием биотехнологий для выведения новых сортов растений и микроорганизмов.

Для работы центра сформируют штат примерно из 500 человек, из них около 300 — научные сотрудники. Компания уже реализует программу подготовки кадров совместно с ведущими российскими вузами. Особое внимание уделяют экологии: на объекте установили систему очистки стоков и оборудование для безопасного хранения лабораторных отходов.

В ведомстве подчеркнули, что запуск научно-исследовательского центра станет важным шагом для развития отечественной аграрной науки и усилит потенциал российских разработок в сфере АПК.