Крупнейший в Подмосковье центр гимнастики откроют в Балашихе

В Балашихе подходит к концу строительство уникального центра спортивной и художественной гимнастики — крупнейшего в Московской области. Прогресс работ лично оценили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

Гимнастический манеж станет четвертым крупным спортивным объектом в Балашихе, дополняя уже существующие комплексы для футбола, мини-футбола и хоккея. Новый центр оснастят по последнему слову техники, а тренировки будут проводить высококвалифицированные специалисты.

«Такие проекты не только укрепляют здоровье детей, но и открывают путь к большим достижениям. Уверен, здесь вырастут чемпионы, которые прославят Балашиху, Подмосковье и Россию», — отметил Игорь Брынцалов.

Здесь будут проходить тренировки, соревнования и подготовка спортсменов. Кроме того, предусмотрена зона для образовательных программ, а соседняя школа получит дополнительные возможности для уроков физкультуры.

В планах города — возведение еще одного гимнастического манежа в микрорайоне Гагарина. Новые спортивные объекты вдохновляют молодежь на здоровый образ жизни и помогают раскрывать таланты будущих звезд спорта.