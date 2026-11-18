В усадьбе Перхушково открыли крупнейший в Европе диорамный макет Бородинского сражения. Экспозиция позволяет увидеть ход битвы, которая произошла 26 августа 1812 года, и рассмотреть расположение войск на поле боя.

Макет охватывает территорию площадью 50 квадратных километров, разделенную на 36 участков. Масштаб составляет 1:1000. В отличие от традиционных плоских моделей, он полностью повторяет природный рельеф Бородинского поля: изгибы рек, леса и возвышенности.

На создание экспозиции художникам-макетчикам Борису Отрудикову и Данилу Шихову потребовалось около семи месяцев. В работе также участвовали историки Музея военной формы и Российского военно-исторического общества. На макете разместили 14 тысяч фигурок солдат, напечатанных на 3D-принтере и раскрашенных вручную. Они изображают пехоту, гренадеров, ополченцев, раненых и резервы.

Экспозиция с исторической точностью передает расположение укреплений, военных подразделений и штабов Наполеона Бонапарта и Михаила Кутузова. Посетителям также рассказывают о роли партизанских отрядов и событиях у стен усадьбы. Среди исторических свидетельств войны — Покровский храм, в котором французские солдаты во время оккупации устроили конюшню.

Дополняет макет десятиминутный фильм с проекцией, показывающей направления атак и изменения линии фронта. Программу несколько раз перерабатывали, чтобы точнее передать атмосферу сражения.

В октябре экспозицию посетили более 600 человек — это стало рекордом за месяц. Среди гостей не только жители Одинцовского округа и Москвы, но и туристы из Санкт-Петербурга, Чехии и Франции.