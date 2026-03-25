Крупнейший логистический центр открылся в Ленинском округе

Торжественный запуск комплекса объединил представителей администрации Ленинского городского округа, государственных структур и деловых партнеров. Ключевым событием стала экскурсия по автоматизированному складу, где гостям продемонстрировали полный цикл обработки грузов — от приемки до отправки товаров. Специализированное сортировочное оборудование разработали по индивидуальному заказу совместно с китайскими партнерами, которые также присутствовали на церемонии.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул значимость открывшегося объекта для муниципалитета.



«Мы рады, что на территории нашего округа открывается такой масштабный и современный объект. Это не только новые рабочие места, но и значительный вклад в развитие транспортно-логистической инфраструктуры региона. Уверен, что сотрудничество с такими крупными партнерами будет взаимовыгодным и долгосрочным», — отметил он.

Общая площадь складского комплекса «Армада Парк Боброво» составляет 67,2 тысячи квадратных метров. Компания 5Post, входящая в X5 Group (управляет сетями «Пятерочка» и «Перекресток»), арендовала здесь более 25 тысяч квадратных метров для размещения своего распределительного центра. На объекте уже обеспечено постоянное рабочее место для 120 человек, а его запуск состоялся при участии первого заместителя генерального директора X5 Group Владимира Салахутдинова и управляющего директора 5Post Виталия Дырдасова.