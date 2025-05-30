Крупнейшая в России бизнес-конференция прошла в Балашихе

На дебютную для округа «Альфа-Конфу» в Ледовый дворец имени Ляпкина приехали сотни предпринимателей и экспертов со всей страны. Весь день они обменивались опытом, искали новых клиентов и заводили полезные знакомства.

Для участников организовали лекции, мастер-классы, нетворкинг с лидерами отраслей. Все это стало частью программы VIII Фестиваля бизнеса в Балашихе.

Спикерами конференции выступили Владимир Волошин, предприниматель, сооснователь IRONSTAR, МойФитнес.рф и ROSA RUN и Владимир Якуба, реалити-бизнес-тренер и эксперт по построению отделов продаж. А также Оскар Хартманн, международный инвестор и один из самых известных бизнес-ангелов мира и Лина Арифулина, режиссер и продюсер, лауреат премии «Тэфи».

Видеопослание участникам записал Андрей Воробьев. Губернатор Подмосковья рассказал о региональных мерах поддержки предпринимателей. Кроме того, отметил важную роль малого и среднего бизнеса в развитии региона и подчеркнул значимость подобных инициатив для укрепления деловой среды в области. На мероприятии глава Балашихи Сергей Юров тоже обратился к бизнесменам.