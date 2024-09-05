Строительство кругового движения началось на улице Репина в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Рабочие приступили к устройству кругового движения на пересечении улиц Репина, Заводской и Коммунального проезда в Химках. Новая схема — пилотный проект. Соответствующие разметку и знаки установят до конца месяца.

Пешеходные переходы в этом месте уже перенесли, подходы к ним заасфальтируют до конца недели. Вскоре на перекрестке появятся новые знаки и наливные блоки.

Такое решение приняли для локализации проблемы пробок и заторов в этом месте. Благодаря новому проекту увеличится пропускная способность дороги. Ситуация остается на контроле специалистов, которые в процессе смогут внести необходимые корректировки.

Дорогам в округе уделяют особое внимание. Только в этом году капитально отремонтировали покрытие на трех улицах: Панфилова, Молодежном проезде и Юбилейном проспекте. Всего специалисты привели в порядок почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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