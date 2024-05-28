Круговое движение обустроят на Московском проспекте в Пушкино

Ремонт дорог в Пушкино входит в активную фазу. На Московском проспекте приступили к обустройству кругового движения на пересечении с Вокзальной улицей.

Подрядчик вышел на объект в начале мая. Как идет работа сегодня, оценил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и активистами «Единой России». Проверка прошла в рамках партийного проекта «Городская среда».

«В любом случае каждый ремонт, который мы делаем, а делаем мы это за государственные деньги — по программе губернатора, должен вносить позитивные и эффективные элементы улучшения качества дорожного движения», — сказал Красноцветов.

В рамках ремонта на Московском проспекте заменят дорожное полотно и тротуары, модернизируют все светофорные объекты, поменяют автобусные павильоны и изменят организацию дорожного движения. Не только добавят круг, но и переходно-скоростные полосы.

«По этой программе мы вносим существенные коррективы. Где-то расширяем дороги, где-то организовываем круговое движение, организовываем парковочные карманы. Самое главное, что это благоприятно будет сказываться на транспортной обстановке в округе», — отметил депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.