Круглый стол по вопросам здравоохранения провели в Химках

На встрече также присутствовал депутат Московской областной Думы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

За последние годы в Подмосковье значительно расширились возможности оказания медицинской помощи. Большое внимание уделяется и кадровой политике: работники получают компенсации за аренду жилья, пользуются программой социальной ипотеки и льготного предоставления земельных участков.

«Сегодня важно не только строить и модернизировать медицинские учреждения, но и создавать условия для специалистов. Поддержка медиков, обновление оборудования и развитие инфраструктуры позволяют повышать качество помощи и делать ее более доступной для жителей», — отметил Владислав Мирзонов.

«Мы не просто фиксируем просьбы, а берем на себя ответственность за их реализацию. Уверен, что совместными усилиями власти, партии и медицинского сообщества мы сможем решить поставленные задачи. Этот диалог — прямое доказательство того, что Народная программа работает и развивается благодаря обратной связи от людей», — подчеркнул Денис Кравченко.

В завершение встречи участники обсудили предложения по дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения и вопросы, которые требуют дополнительного внимания.