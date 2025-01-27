Круглый стол по вопросам студенчества провели в Воскресенске

В Воскресенске провели круглый стол по вопросам студенчества и социальной поддержки. Мероприятие прошло в местной общественной приемной партии «Единая Россия».

В круглом столе приняли участие муниципальные депутаты, представители сферы образования, студенты и выпускники вузов, а также активисты «Молодой Гвардии».

«Мы обсудили важные вопросы социальной поддержки студентов и студенческих семей. Особое внимание уделили проблемам трудоустройства молодых специалистов в образовательные учреждения и различные организации», — рассказал руководитель объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Круглый стол прошел в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Участники высказали мнения и пришли к совместным решениям, направленным на улучшение условий для студентов и их интеграцию в профессиональную жизнь.