Круглый стол по вопросам спорта прошел в Химках

Круглый стол, посвященный развитию спорта в регионе, состоялся в Химках. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина в диалоге с педагогами подвела итоги реализации Народной программы партии «Единая Россия» в спортивной сфере.

Центральной темой обсуждения стали развитие спортивной инфраструктуры и пропаганда здорового образа жизни среди жителей.

Участники рассмотрели создание современных условий для занятий физкультурой, развитие массового спорта и привлечение детей и взрослых к регулярным тренировкам. Особое внимание было уделено партийному проекту «Детский спорт», ориентированному на поддержку школьного и дворового спорта, организацию соревнований и создание доступной спортивной инфраструктуры.

«Совместно с Правительством Московской области депутатский корпус уделяет этому направлению особое внимание. Президент ставит задачу сделать спорт максимально доступным — чтобы как можно больше жителей могли заниматься рядом с домом и реализовывать себя», — поделилась депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Более 10 тысяч спортивных мероприятий за последние пять лет проведено в Химках. Там приняли участие свыше 700 тысяч человек. После капитального ремонта открылись спортивные комплексы «Родина» и «Юность», продолжается работа по созданию условий для занятий физкультурой для жителей всех возрастов.

«Сегодня важно не только строить и модернизировать спортивные объекты, но и формировать культуру здорового образа жизни. Когда у детей и взрослых есть возможность заниматься спортом рядом с домом, участвовать в соревнованиях и спортивных праздниках, это напрямую влияет на качество жизни и здоровье людей», — отметила депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Десятки новых спортивных объектов и плоскостных сооружений возведены в регионе, проводится капитальный ремонт действующих комплексов, работают 148 спортивных школ. Число людей с 2022 года, систематически занимающихся спортом, выросло на 40%.

Участники в завершение встречи обсудили предложения по дальнейшему улучшению спортивной инфраструктуры и повышению вовлеченности жителей в занятия физкультурой. Все высказанные инициативы будут учтены при дальнейшей реализации Народной программы партии «Единая Россия».

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