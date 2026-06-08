Круглый стол по вопросам сельских территорий провели в Павловском Посаде

Мероприятие состоялось 5 июня. В составе округа — Павловский Посад, Электрогорск, один рабочий поселок, два села и 56 деревень. За последние пять лет по программе «Светлый город» установили опоры освещения, отремонтировали дороги, благоустроили дворы, установили новые детские площадки, провели капитальный ремонт социальных учреждений и многоквартирных домов, а также социальную газификацию.

Сергей Балашов подчеркнул, что сельские территории — это не отдаленная периферия, а сердце округа, его корни и традиции. Задача власти — сделать так, чтобы житель любой деревни чувствовал ту же заботу, что и житель окружного центра. Он поблагодарил депутатов за поддержку, а старост и активных жителей — за то, что они являются «глазами и руками» на местах.