Круглый стол по вопросам медицинской помощи провели в Одинцове

Представители власти Одинцовского округа провели круглый стол по вопросам медицины. Обсудили ключевые моменты, которые чаще всего поднимают люди в обращениях. Первое место по статистике жалоб занимают трудности с записью к врачу.

Жители также поднимают вопросы кадрового обеспечения и оснащения медицинских учреждений современным оборудованием. Отдельная проблема — невозможность пройти обследование и лечение в малых населенных пунктах округа. Работа фельдшерско-акушерских пунктов организована не всегда регулярно, и это вызывает справедливые жалобы. Жители также часто поднимают тему оказания оперативной помощи детям.

Глава округа Андрей Иванов отметил, что сегодня в округе функционируют девять стационаров, из которых два находятся на капитальном ремонте. Амбулаторно-поликлиническая служба муниципалитета включает 24 поликлиники, 21 врачебную амбулаторию, 16 ФАПов, четыре офиса врачей общей практики, две женских консультации и специализированный блок диспансеризации. Стационарная служба насчитывает 1221 койку.

Укомплектованность кадрами превысила 85% — в медучреждениях работают 3515 сотрудников. Штат онкологов увеличен на четырех специалистов, теперь доступна ежедневная консультация онколога в Звенигороде, а также организован выезд фельдшерского акушерского пункта в Шихове.

Затронули на совещании также тему электронной записи и телемедицины — с 1 октября на 75% увеличено количество ячеек для самозаписи на портале Mosreg.