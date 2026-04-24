Круглый стол по вопросам эксплуатации самокатов провели в Коломне

На встрече в администрации округа рассмотрели промежуточные результаты опроса жителей, посвященного использованию электросамокатов в городской среде. Участие в голосовании уже приняло более 3 тысяч человек.

В середине апреля администрация муниципалитета запустила в социальных сетях и родительских чатах опрос, посвященный использованию электросамокатов на улицах города. Коломенцы отреагировали мгновенно. Только за первые два дня свое мнение высказали почти 3 тысячи человек, 70% из которых считают поездки на самокатах небезопасными, особенно для пешеходов. Еще 25% обращают внимание на брошенный транспорт, в частности, мешающий проезду автомобилей.

Реакцией на такой живой отклик коломенцев стал круглый стол, который прошел в администрации округа и был посвящен вопросам эксплуатации средств индивидуальной мобильности. Участниками встречи стали чиновники, депутаты, представители общественности, правопорядка, молодежного парламента и совета по развитию территорий. Мнения звучали самые разные, но большинство из них были категоричны.

«Вот в парках просто нужно это искоренить вообще как явление. В парках нельзя на самокатах кататься, там огромное количество маленьких детей, если взрослому это может просто навредить здоровью, то маленькому ребенку это может стоить жизни», — отметила заместитель главы Коломны Лариса Лунькова.

Той же точки зрения придерживается родительское сообщество, недаром основной возраст респондентов — от 36 до 50 лет. Однако мамы и папы боятся не только за малышей, но и за своих повзрослевших детей. Ведь главные пользователи кикшеринга — подростки, которые, как показывает практика, не знают правил дорожного движения и не знакомы с культурой пользования этим транспортом.

В прошлом году в округе скорость для электросамокатов ограничили. Но мера оказалась малоэффективной. Основная причина — в отсутствии условий для передвижения на электросамокатах — нет ни спецпарковок, ни выделенных полос на тротуарах и шоссе. Недовольство пешеходов порой вызывают даже велосипедисты, что говорить о тех, кто буквально летает по дорогам.

Пока условия и правила для пользователей электросамокатов будут разрабатывать, эксперты в Коломне пришли к выводу, что прокат двухколесного транспорта с электромотором следует ограничить. Обсуждение этого вопроса будет продолжено, а пока коломенцев призывают высказать свое мнение в онлайн-голосовании, которое продлится в городских пабликах до 17:00 24 апреля. Комфорт и безопасность на дорогах зависят напрямую от каждого жителя.