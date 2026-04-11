Круглый стол по семейному праву прошел в колледже Одинцова

В Университетском колледже в Одинцове прошел круглый стол «Роль семейного права в России и мире: новеллы, проблемы, противоречия». Мероприятие состоялось в рамках VIII Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные вопросы студенческой науки в современном информационном обществе».

На круглом столе работали две секции: «Основные направления семейной политики России в сфере регулирования брачно-семейных отношений» и «Взаимосвязь семейного права с другими отраслями права». Участниками стали студенты колледжа, обучающиеся по специальностям «Юриспруденция» и «Право и организация социального обеспечения».

В рамках секций обсудили различные аспекты семейного права: вопросы государственной семейной и демографической политики, новеллы в российском семейном законодательстве, признание фиктивных браков с иностранными гражданами недействительными, меры социальной поддержки многодетных семей и семей с детьми, решения демографических вызовов, алиментные фонды, правовые основы вспомогательных репродуктивных технологий и другие вопросы в сфере семейных отношений.

С докладами выступили студенты и преподаватели. По итогам круглого стола организаторы выбрали лучшие выступления и наградили спикеров сертификатами.