Круглый стол по развитию патриотического образования провели в Балашихе

Кадетские классы могут появиться во всех школах городского округа Балашиха. С такой инициативой выступили участники круглого стола«Образование. Итоги. Перспективы развития» Единой России.

Предложение о развитии системы патриотического образования в округе внес Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Балашихи Иван Клещерев. Наказ учтут в формировании новой Народной программы.

«В настоящее время в нашем городе работают 11 кадетских классов. В этом году мы впервые провели масштабную игру „Зарница"с участием младшей, средней и старшей возрастных групп. И хотелось бы подчеркнуть, что школы, где есть кадетские классы, показали наиболее высокие результаты», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции Балашихи Иван Клещерев.

Инициативу поддержали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«В Московской области в школах открыто 425 кадетских классов. И на них есть запрос. Для учащихся появляется возможность не только пройти углубленную подготовку по ряду дисциплин, но и приобрести особый набор личностных качеств, полезных в разных сферах жизни. „Единая Россия“ совместно с профильным министерством обязательно проработает этот вопрос. Доступность кадетского образования должна быть обеспечена не только в Балашихе, но и во всех муниципалитетах», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Интерес к кадетскому образованию в регионе стабильно растет, в Балашихе уже сформирована серьезная база для дальнейшего развития кадетского движения.

«Сегодня кадетское образование в Балашихе имеет прочную основу. В 11 школах города работают кадетские классы, которые показывают высокие результаты, в том числе на соревнованиях „Зарница“. В гимназии № 1 в Железнодорожном открыт кадетский класс под патронажем Росгвардии, а в школе № 7 кадетские классы военно-патриотической направленности действуют с 2001 года», — подчеркнул глава Балашихи Сергей Юров.

Круглый стол по вопросам образования стал частью работы по формированию новой Народной программы. В Балашихе уже проведено более 300 программных мастерских, а количество поступивших наказов превысило 19 тысяч.