Круглый стол по развитию малых городов пройдет в Звенигороде 23 мая

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Круглый стол по теме «Роль общественных, городских и частных музеев, креативных пространств и креативного предпринимательства в креативном секторе экономики малых городов: исследования, практики, поддержка государства» пройдет в Звенигороде. Мероприятие состоится 23 мая.

В нем примут участие предприниматели сферы креативных индустрий, представители креативных пространств, частных и муниципальных музеев, креативных кластеров и точек притяжения.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: роль культурного и креативного кода в развитии малых городов с историей, открытие музея: сложности и возможности поддержки местных сообществ и другие актуальные вопросы от участников.

Завершением круглого стола станет театрализованное представление «Усадебная жизнь» от группы «Феникс».