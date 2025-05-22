Круглый стол по развитию малых городов пройдет в Звенигороде 23 мая

Круглый стол по теме «Роль общественных, городских и частных музеев, креативных пространств и креативного предпринимательства в креативном секторе экономики малых городов: исследования, практики, поддержка государства» пройдет в Звенигороде. Мероприятие состоится 23 мая.
В нем примут участие предприниматели сферы креативных индустрий, представители креативных пространств, частных и муниципальных музеев, креативных кластеров и точек притяжения.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: роль культурного и креативного кода в развитии малых городов с историей, открытие музея: сложности и возможности поддержки местных сообществ и другие актуальные вопросы от участников.
Завершением круглого стола станет театрализованное представление «Усадебная жизнь» от группы «Феникс».
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