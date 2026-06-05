Круглый стол по оказанию медицинской помощи участникам СВО прошел в Пушкино

5 июня в Пушкино состоялся круглый стол по вопросам оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов совместно с руководителями учреждений здравоохранения, службой соцзащиты, ветеранами СВО, отделением Ассоциации ветеранов СВО и Фондом «Защитники Отечества» обсудили результаты проделанной работы и обменялись мнениями.

С 2022 года администрацией Пушкинского рассмотрено более 1500 обращений от участников СВО и членов их семей. Анализ показал, что многие вопросы требуют отдельного внимания и индивидуального подхода.

В мае уполномоченный главы округа Нина Ушакова, координатор Фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова и депутат Мособлдумы Михаил Ждан передали ветерану СВО Дмитрию Куркову специальный велотренажер. На передовой Дмитрий получил тяжелое ранение: осколок в позвоночнике практически лишил подвижности ноги. После личного визита Михаил Ждан пообщался с главным врачом Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова Владимиром Мануйловым и договорился о внеочередной консультации нейрохирурга, а также добился от управляющей организации изменения конструкции пандуса в подъезде ветерана.

По итогам круглого стола были обозначены приоритетные направления дальнейшей работы и шаги по совершенствованию межведомственного взаимодействия. Участники договорились, что такие встречи станут регулярными, поскольку основной задачей округа остается помощь ветеранам и участникам СВО, а также членам их семей.