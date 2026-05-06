Круглый стол по межнациональным отношениям провели в Павловском Посаде

6 мая, во Дворце культуры «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде состоялся важный круглый стол. Встреча прошла по инициативе и при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов отметил: «Мы собрались с представителями институтов гражданского общества, чтобы выработать конкретные решения, направленные на укрепление общегражданской идентичности и совершенствование межнациональных отношений».

Дискуссия проходила в конкретном политическом цикле: на федеральном уровне утверждена Стратегия государственной национальной политики до 2036 года, а текущий год объявлен Годом единства народов России. «Это не просто маркеры. Это жесткие рамки ответственности для всех — и для власти, и для общественных организаций. Время деклараций прошло, сегодня нужны реальные шаги», — подчеркнул Сергей Балашов.

Он также выразил благодарность главному инспектору отдела по связям с национальными и религиозными объединениями Министерства информации и молодежной политики Московской области Виталию Николаевичу Замарахину, а также всем докладчикам и участникам. «Благодаря конструктивному диалогу нам удалось выработать дорожную карту на ближайшую перспективу. В центре внимания — укрепление общегражданской идентичности и гармонизация межнациональных отношений на территории Павлово-Посадского городского округа. Вместе мы сможем больше. Единство начинается с диалога», — подытожил Сергей Владимирович.