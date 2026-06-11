Сегодня 14:19 Круглый стол по итогам предварительного голосования прошел в Коломне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г. о. Коломна Подмосковье

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В городском округе Коломна прошел круглый стол, посвященный подведению итогов предварительного голосования «Единой России». Участники обсудили результаты процедуры и дальнейшую работу по сбору наказов для новой народной программы.

Всего в Московской области в предварительном голосовании приняли участие более 635 тысяч человек. 120-й избирательный округ, в который входят Коломна, Воскресенск, Зарайск, Кашира, Луховицы и Серебряные Пруды, занял второе место в регионе по активности избирателей. Жители этих муниципалитетов наглядно продемонстрировали, что им не все равно, кто из кандидатов станет участником сентябрьских выборов.

По Коломенскому одномандатному округу наибольшую поддержку получил действующий депутат Государственной Думы Никита Чаплин, за кандидатуру которого проголосовали более 32,5 тысячи человек. На встрече с главами муниципалитетов отметили, что предварительное голосование прошло организованно и открыто. Никита Чаплин поблагодарил жителей за активное участие, а также волонтеров, членов организационного комитета и всех, кто помогал в проведении процедуры. «Я хотел бы сказать слова благодарности всем, кто на праймериз работал. Мы сейчас по каждому муниципалитету посмотрим итоги, чтобы еще раз сегодня это озвучить», — отметил депутат.

В ходе круглого стола с победой на предварительном голосовании поздравили действующего депутата Московской областной Думы Екатерину Лобышеву и координатора партийного проекта «Российское село», председателя совета директоров предприятия «Емельяновка» и агрофирмы «Сосновка» Асю Исаеву. Участники встречи также обсудили новую народную программу «Единой России», сбор наказов в которую продолжается по всему Подмосковью. Именно этой работе партийцы сегодня уделяют особенное внимание, напоминая, что дальнейшее развитие городов и сел региона во многом зависит от предложений жителей. Никита Чаплин подчеркнул: «Сейчас мы формируем новую народную программу — программу 2026 года, программу преобразований на будущие пять лет. Поэтому люди, которые оставили свои пожелания и пришли на предварительное голосование „Единой России“, делают прежде всего выбор за изменения, которые будут происходить в наших городах и на наших территориях. Хотел бы поблагодарить за эту совместную работу всех тех, кто активно участвует в жизни наших территорий».