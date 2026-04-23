Круглый стол по информатике провели в колледже в Одинцове

В Университетском колледже в Одинцовском округе 23 апреля провели круглый стол «Информатика в действии: как игры меняют мир технологий?» в рамках VIII межвузовской конференции. Участники рассмотрели современные видеоигры как инструмент развития технологий, обучения и формирования нового типа мышления.

Студенты обсудили, как игровая индустрия стимулирует развитие IT и графики, облегчает изучение программирования, а также как искусственный интеллект и большие данные интегрируются в гейминг. Особое внимание уделили геймификации в образовании, медицине и бизнесе, а также «серьезным играм», которые развивают эмпатию, командную работу и помогают решать реальные социальные задачи.

По итогам дискуссий определили авторов лучших докладов. Ими стали Аркадий Голубенко, Валерия Парентьева и Варвара Шумская.