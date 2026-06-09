Круглый стол по безопасности детей в период каникул провели в Химках

В округе обсудили профилактику детского травматизма, защиту от противоправных посягательств, организацию безопасного досуга в лагерях, секциях и на дворовых площадках. Также подвели итоги профилактических рейдов и обсудили планы на будущее.

Мероприятие собрало представителей патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, а также сотрудников отдела по обеспечению охраны общественного порядка.

«Особое внимание в летний период необходимо уделить безопасности детей на дорогах, предотвращению их нахождения в опасных местах и проведению разъяснительной работы с родителями о важности контроля за детьми во время каникул», — отметил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Владимир Пиндюр.

Результаты встречи лягут в основу дальнейшей работы полиции по защите прав и интересов детей, а также по предотвращению правонарушений и несчастных случаев.