Круглый стол «Образование, наука и бизнес: Мосты сотрудничества» прошел в Дубне

В Дубне состоялся круглый стол под названием «Образование, наука и бизнес: Мосты сотрудничества», на котором обсуждали создание Международного парка науки и технологий. Исполняющий обязанности ректора Государственного университета «Дубна» Андрей Деникин выделил три ключевых направления работы будущего кампуса.

Первое — «IT и большие данные», включая искусственный интеллект, что особенно актуально для Дубны. Второе — «Инженерные науки и новые материалы», ориентированное на подготовку квалифицированных инженеров и разработку инновационных материалов в различных сферах. Третье направление — «Ядерно-физические методы и науки о жизни», связанное с медицинскими технологиями, диагностикой и лечением, например, радиотерапией.

Кроме того, в рамках Международного парка планируется создание клинического исследовательского центра на базе Объединенного института ядерных исследований совместно с ФМБА России.

Глава города Максим Тихомиров подчеркнул, что проект Международного парка науки и технологий включает не только возведение кампуса и научных центров, но и широкий спектр инфраструктурных и производственных инициатив, которые затронут развитие всей Дубны.