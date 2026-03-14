Круглый стол о сохранении народных традиций состоялся в Серпухове
Мероприятие, посвященное творческому проекту «Хоровод народов России», прошло 12 марта в рамках выставки-конкурса «Мир рукоделия». Мастерицы декоративно-прикладного искусства показали традиционные текстильные куклы народов России.
В каждой представленной кукле скрыта целая история. Участницы не только показывали свои изделия, но и рассказывали о символах, обрядах и традициях разных регионов. Посетители смогли оценить богатство национальных костюмов и разнообразие техник исполнения.
Гостями мероприятия стали депутат окружного Совета Николай Пушкин и директор Фонда поддержки предпринимательства «Серпуховский бизнес-инкубатор» Любовь Воронова. Организацию взяло на себя местное отделение «Союза женщин России» под руководством Валентины Мантуло.
Подобные проекты позволяют сохранять культурное наследие и через творчество воспитывать у молодежи уважение к истории страны.