Круглый стол о развитии образования провели в Химках

В Химках провели круглый стол, посвященный развитию образования. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина обсудила с педагогами итоги работы по Народной программе партии «Единая Россия» в сфере образования.

Ключевой темой стало создание новых школ и детских садов. За пять лет в округе появились две новые школы — в кварталах «Солнечная система» и «Маяк», а также детские сады в Рузино, Ивакино и Юрлово. Провели капитальный ремонт школы № 8 имени Матвеева, школы «Наследие», Кадетского корпуса, двух корпусов гимназии № 23 и других объектов. Сейчас ремонтные работы ведутся в Луневской школе, основном корпусе гимназии № 23 и колледже «Подмосковье». Показательный пример текущих работ — воспитательно-образовательный комплекс «Новогорск», его открытие запланировано уже в этом учебном году.

Ирина Роднина сказала, что отдельно хочет поблагодарить неравнодушных жителей и родительские сообщества. Они на протяжении всей работы помогали контролировать качество и сроки. Такая поддержка очень важна, подчеркнула депутат.

Из-за роста населения региона ежегодно требуется больше образовательных учреждений, отметила Роднина. Число школьников с 2012 года выросло более чем вдвое и достигло 1,2 миллиона человек. В детских садах Подмосковья воспитываются около 500 тысяч детей.

За пять лет в Московской области в рамках Народной программы партии «Единая Россия» построили 162 новые школы и 166 детских садов, капитально отремонтировали 226 школ и 119 детских садов. Всего создали 49 568 дополнительных мест в дошкольных учреждениях.

Ежегодно индексируется заработная плата педагогов. Молодым учителям и педагогам дополнительного образования оклады повысили на 20 процентов. Действуют ежемесячные надбавки за классное руководство, работу с одаренными детьми и другие стимулирующие выплаты. Продолжается программа льготной аренды жилья. Социальная ипотека для педагогов остается одним из ключевых направлений поддержки.