Круглый стол о развитии экономики замкнутого цикла провели в Лобне

В администрации городского округа Лобня 1 июля провели круглый стол, посвященный развитию экономики замкнутого цикла. В нем приняли участие глава муниципалитета Анна Кротова, депутаты Государственной Думы Денис Кравченко и Ирина Роднина, депутаты Московской областной Думы, представители Правительства Московской области, профильных ведомств, экспертного сообщества и экологических организаций.

Перед началом встречи рабочая группа посетила лобненское предприятие «ПЕТРОМАКС», где познакомилась с технологиями переработки металла, бытовой техники и электронного оборудования. Предприятие демонстрирует успешный пример того, как переработка отходов позволяет возвращать ценные материалы в хозяйственный оборот.

Основной темой круглого стола стало развитие системы обращения с вторичными ресурсами и создание условий для расширения экономики замкнутого цикла. Участники обсудили уже реализованные в Подмосковье экологические инициативы, в том числе развитие инфраструктуры для раздельного сбора отходов.

«В Подмосковье уже многое сделано: установлено более четырех тысяч контейнеров для сбора одежды, а для бизнеса упростили открытие пунктов приема вторсырья. Главные задачи на будущее — развивать инфраструктуру для раздельного сбора, поддерживать перерабатывающие предприятия и, конечно, повышать экологическую культуру каждого из нас», — отметила Анна Кротова.

Реализация этих задач позволит увеличить объемы переработки отходов, эффективнее использовать вторичные ресурсы и сделать Подмосковье еще более экологичным регионом.