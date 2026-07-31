Круглый стол о нововведениях в законодательстве ЖКХ провели в Серпухове

В администрации Серпухова 29 июля прошел круглый стол, посвященный нововведениям в законодательстве жилищно-коммунального хозяйства. Мероприятие провела исполнительный директор Ассоциации «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области» Наталья Абросимова.

В обсуждении приняли участие заместитель главы Серпухова Дмитрий Новиков, председатель Правления Ассоциации Александр Афонин, а также представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Участники обсудили внедрение независимой оценки квалификаций на предприятиях ЖКХ. Работники сферы будут проходить специальную аттестацию, доказывая знание Жилищного кодекса Российской Федерации, правил технической эксплуатации жилфонда, нормативов безопасности и профильных стандартов. Основная цель новой системы — очистить рынок услуг от недобросовестных компаний, привести все к единым стандартам и повысить качество управления.

Новая система независимой оценки квалификации для руководителей управляющих компаний полноценно вступит в силу 1 марта 2028 года. С этой даты наличие свидетельства о прохождении независимой оценки станет обязательным лицензионным требованием.

Также участники круглого стола обсудили подготовку кадров жилищно-коммунального хозяйства в системе среднего профессионального образования, образовательные программы Российского государственного университета туризма и сервиса в сфере ЖКХ и конкурсы в этой области.