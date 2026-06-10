Круглый стол о будущем среднего образования провели в Серпухове

Главный вывод встречи: современная школа перестает быть просто местом получения оценок, превращаясь в точку опоры для развития талантов и профессионального старта молодежи.

Открывая дискуссию, депутат Государственной Думы Александр Коган высоко оценил темпы модернизации серпуховских школ. Парламентарий уделил особое внимание мерам социальной поддержки на федеральном уровне: от льгот для многодетных семей до новых возможностей для родителей школьников в рамках Народной программы.

«За фасадами, кровлями и интерактивными досками всегда стоят люди — дети, учителя, семьи. Именно поэтому в Госдуме мы системно работаем над тем, чтобы поддержка семьи была всеобъемлющей: от доступности качественного образования до гарантий для родителей, которые активно включены в жизнь школы. Опыт Серпухова доказывает: там, где ремонты идут рука об руку с заботой о благополучии семей, успеваемость и интерес детей к учебе растут кратно», — подчеркнул Александр Коган.

Главный доклад представил глава Серпухова Алексей Шимко. Он на цифрах доказал эффективность программ партии. За три года капитально отремонтировали 12 школ и шесть детских садов. В 2025 году в Пущино и Протвино появились стадионы и площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отремонтированные учреждения получили лаборатории физики и химии, а научный центр «БиоТех-Пущино» подготовил более тысячи юных исследователей. В планах на 2027 год — запуск IT-центра и центра «ПроФи» с лабораториями робототехники и виртуальной реальности.

В зале присутствовали депутат окружного Совета Алексей Батогов и депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, которые активно включились в обсуждение. Вместе с руководителями учреждений образования они поддержали инициативы, прозвучавшие от педагогов.

Образовательные эксперты поделились практиками: Гузель Хабирова из Бронниц рассказала об инженерных классах, Софья Ильина из Ступино — о создании агроклассов, Татьяна Бочарова из Чехова — об управлении качеством через цифровые ресурсы.