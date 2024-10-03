Круглый стол на тему цифровой медицины провели в рамках форума ОЭЗ в Дубне

Круглый стол на тему сохранения здоровья сотрудников особых экономических зон России провели в рамках форума ОЭЗ, который стартовал сегодня в Дубне. Резиденты поделились своим опытом внедрения цифровой медицины.

В частности, речь шла об успешной работе «Цифрового здравпункта», который открылся в прошлом году на территории технико-внедренческой зоны.

«Всего за год работы цифровой здравпункт позволил снизить на 16% число случаев временной нетрудоспособности, их длительность уменьшилась на 21%, а отвлеченность персонала на производстве — на 26%», — рассказала заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Виктория Халимендик.

Она добавила, что в сумме экономические потери, связанные с расходами на здравоохранение, удалось снизить до 50 миллионов рублей.

Также участники круглого стола поделились с коллегами и другими успешными кейсами в сфере здравоохранения.

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