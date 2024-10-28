Круглый стол на тему поддержки бойцов СВО провели в Балашихе
В городском округе Балашиха активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали круглый стол. На мероприятии обсудили вопросы поддержки военнослужащих специальной военной операции.
Руководитель Молодой Гвардии Балашихи Алексей Егоров подчеркнул важность помощи военнослужащим.
«Наши активисты не просто обсуждают планы, но и активно реализуют их. Поддержка бойцов СВО — это наш долг. Мы намерены проводить как гуманитарные акции, так и мероприятия, которые позволят повысить осведомленность общества о нуждах военных и их семей», — сказал он.
На встрече также выступил координатор партийного проекта «Старший брат», депутат городского совета Балашихи Антон Орешков. Он акцентировал внимание на роли молодежи в помощи военнослужащим.
Проект «Старший брат» помогает развивать отношения между старшими поколениями партийцев и молодежью. Это, по мнению участников, способствует более эффективной помощи военнослужащим.
В будущем подобные инициативы могут стать основой для формирования активного гражданского общества, готового поддерживать своих защитников. Активисты намерены продолжать работу в этом направлении, организуя новые мероприятия и акции.
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