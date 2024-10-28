Круглый стол на тему поддержки бойцов СВО провели в Балашихе

Руководитель Молодой Гвардии Балашихи Алексей Егоров подчеркнул важность помощи военнослужащим.

«Наши активисты не просто обсуждают планы, но и активно реализуют их. Поддержка бойцов СВО — это наш долг. Мы намерены проводить как гуманитарные акции, так и мероприятия, которые позволят повысить осведомленность общества о нуждах военных и их семей», — сказал он.

На встрече также выступил координатор партийного проекта «Старший брат», депутат городского совета Балашихи Антон Орешков. Он акцентировал внимание на роли молодежи в помощи военнослужащим.

Проект «Старший брат» помогает развивать отношения между старшими поколениями партийцев и молодежью. Это, по мнению участников, способствует более эффективной помощи военнослужащим.

В будущем подобные инициативы могут стать основой для формирования активного гражданского общества, готового поддерживать своих защитников. Активисты намерены продолжать работу в этом направлении, организуя новые мероприятия и акции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».