Круглосуточную уборку снега организовали в Солнечногорске

Из-за интенсивных снегопадов коммунальные и дорожные службы городского округа Солнечногорск перешли на усиленный режим работы. Основное внимание сосредоточено на приведении в порядок главных магистралей и подъездов к социально значимым объектам до начала рабочего дня.

В ночное время с 28 на 29 января на улицы муниципалитета вышла специализированная техника, в том числе комбинированные дорожные машины и тракторы. Первыми очищают маршруты общественного транспорта и основные дороги, чтобы жители смогли беспрепятственно выехать утром. Бригады трудятся в несколько смен продолжительностью по четыре-пять часов. В общей сложности в округе задействовано свыше 200 единиц техники и порядка 300 специалистов.

«Мы делаем все, чтобы справиться со снегом как можно быстрее. Операторы собирают все заявки и передают их напрямую мне, в МБУ „ДЕЗ“ и управляющие компании», — подчеркнул глава Солнечногорска Константин Михальков.

По всем вопросам, связанным с уборкой снега, жители муниципалитета могут сообщить на горячую линию главы по телефону: 8-800-201-67-47.