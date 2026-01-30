Круглосуточная уборка снега проводилась на дорогах Коломны

В городском округе ликвидируют последствия затянувшегося на несколько дней снегопада. Дорожные службы на муниципальных шоссе работают в круглосуточном режиме — в две смены по 12 часов.

29 января с самого утра подрядчики вывели на расчистку улиц и дорог 42 единицы техники и 45 дорожных рабочих.

«Снега много и когда проходит техника, образуются большие отвалы. Именно поэтому вслед за машинами выходят мобильные бригады дорожных рабочих, чтобы оперативно расчищать подходы к пешеходным переходам», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации городского округа Евгений Гуров.

В этот день снегоуборочная техника работала сразу по нескольким направлениям. В Коломне это Окский проспект, улицы Ленина, Гагарина, Зеленая, Дзержинского, Пионерская и Дачная, проезд Бирюкова, улицы Цементников и Шоссейная. В Озерах расчистку производили в микрорайонах Болотово, Роговое поле, Жилкоп, Текстильщики и на улице Железнодорожной. Также убирали снег в сельских населенных пунктах Клишино, Храброво, Емельяновка, Свиридово, Бабурино, Горы, Жиливо, Белые Колодези, Большое Колычево, Зиновьево, Лесной, Биорки, Первомайский, Паново, Солосцово, Бояркино, Сенцово, Якшино, Доношово, Ледово, Индустрия, Дубенки, Андреевка, Никульское и Проводник.

«Наши дорожные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Снег не прекращается несколько дней, так что условия сложные. Обращаюсь ко всем с просьбой: если у вас есть возможность отказаться от поездок на личном транспорте — сделайте это!» — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.