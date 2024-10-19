Круглосуточная охрана появилась в городском парке Электрогорска

С первого дня осени парк Электрогорска находится под охраной. Здесь работают сотрудники профильной организации. Накануне для них установили павильон.

Павильон уже появился в парке на одной из площадок. Скоро его подключат к электроснабжению, завезут технику и мебель.

Охрана станет круглосуточной. Специалисты будут регулярно обходить территории, следить за порядком через мониторы. На них в режиме онлайн будут отображаться изображения с камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион».

Отметим, что ежегодно в парке Электрогорска появляются новые объекты, поэтому вопрос охраны стал очень актуальным. Если сотрудники службы охраны выявят нарушение, они смогут оперативно среагировать.

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