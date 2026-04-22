Кровлю жилого дома в поселке Новая Ольховка капитально отремонтируют к лету

В поселке Новая Ольховка в Наро-Фоминском городском округе начался капитальный ремонт крыши одного из жилых домов — трехэтажного здания, построенного в 1989 году. Специалисты приступили к обновлению скатной кровли, которая за десятилетия эксплуатации потребовала полного восстановления.

Объект вошел в региональную программу капитального ремонта, масштабы которой в Подмосковье остаются одними из крупнейших в стране.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отмечал, что она охватывает свыше 44 тысяч многоквартирных домов.

В рамках работ полностью обновят кровельную конструкцию общей площадью 865 квадратных метров. Подрядная организация демонтирует изношенные элементы и выполнит замену стропильной системы, уложит новое покрытие, проведет утепление чердачного пространства, а также приведет в порядок выходы на крышу, обеспечив их безопасность и долговечность.

Завершить основной этап ремонта строители планируют до конца мая. Работы проводят поэтапно, с соблюдением технологических требований, поскольку речь идет о сложной конструкции, влияющей на состояние всего здания.

Контроль за качеством исполнения осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Подмосковья. Инспекторы следят за соблюдением строительных норм, проверяют каждый этап и фиксируют возможные недочеты, чтобы их оперативно устранили.