Кровлю жилого дома отремонтировали на Советской улице в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов продолжается на территории Солнечногорска. Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» завершили капремонт плоской кровли дома № 6 на улице Советская.

Ремонтная бригада демонтировала старую кровлю, выполнила устройство выравнивающей стяжки и армирующей сетки, уложила утеплитель толщиной в 150 миллиметров, сделала пароизоляцию и несколько слоев гидроизоляции.

Также здесь провели ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю. Теперь на крыше появились специальные зонты, а для безопасности — ограждения.

«Кирпичный дом № 6 по улице Советская построен в 1967 году. Работы выполнены на 100%. Отмечу, что за соблюдением строительных норм и правил ежедневно следили эксперты Управления технического надзора капитального ремонта», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Узнать, какие ремонтные работы проведут в вашем доме можно на интерактивной карте, опубликованной на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

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