Кровлю жилого дома № 21 в Новом Городке отремонтируют к сентябрю

Работы ведутся в соответствии с планом региональной программы капитального ремонта. Подрядчик планирует завершить все работы в доме № 21 к сентябрю.

«Работы выполнены на 40%. Подрядная организация завершила демонтаж, уложила разделительный слой, выполнила заливку стяжки по разуклонке из керамзита. Сейчас рабочие выкладывают новые вентиляционные короба, затем приступят к укладке второго слоя», — сообщил Андрей Иванов.

Глобальный ремонт крыши начался в мае, и во время сильных дождей 12 квартир были затоплены. Ущерб будет возмещаться по страховке, для всех помещений уже составили акты.

Кроме того, в этом году в Новом Городке планируется ремонт крыш в еще шести домах. Работы по объектам с плоскими крышами должны быть завершены к сентябрю, а в зданиях со скатными крышами — к октябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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