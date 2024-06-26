Кровлю жилого дома на Советской улице отремонтируют в Солнечногорске

Продолжается ремонт кровли дома в доме № 7/16 на Советской улице в Солнечногорске. Работы выполнены на 20%.

«Дом № 7/16 по улице Советская построен в 1967 году. Сейчас ремонт кровли выполнен на 20%. Отмечу, что за соблюдением строительных норм и правил ежедневно следят эксперты Управления технического надзора капитального ремонта», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Капитальный ремонт выполняется при строгом соблюдении мер безопасности: рабочие используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности.

Всего в этом году в Солнечногорске капитально отремонтируют 87 многоквартирных домов. Кровлю отремонтируют в 32 из них. Ознакомиться с адресной программой капремонта жители Солнечногорска могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

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