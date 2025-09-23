Кровлю здания вокзала отремонтируют на ж/д станции Ступино

Кровлю здания вокзала начали ремонтировать на железножорожной станции Ступино. Рабочие уже демонтировали старые конструкции.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области уточнили, что специалисты установили новую стропильную систему. Кроме того, они приступили к монтажу паро- и гидроизоляции, обрешетки и кровельного материала.

Рабочим предстоит провести ремонт на площади, превышающей тысячу квадратных метров.

В рамках проекта также запланирован монтаж новой водосточной системы.

В следующем году в здании вокзала на станции Ступино капитально отремонтируют внутренние помещения.