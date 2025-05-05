Кровлю в жилом доме Серебряных Прудов отремонтируют в середине июня

В доме № 13 Центрального микрорайона в самом разгаре капитальный ремонт кровли, проводимый по заказу Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области. По словам подрядчика, этот проект позволит улучшить жилищные условия и обеспечить качественную защиту дома от непогоды.

Инициатива проведения ремонта кровли была поддержана жителями дома, которые активно участвовали в обсуждении деталей проекта и сроков его реализации.

«В прошлом году администрация и ресурсоснабжающая организация на общем собрании жильцов сообщили, что в 2025 году запланирован капитальный ремонт кровли нашего дома. В начале апреля нас снова собрали и подробно рассказали о предстоящих работах и сроках их выполнения», — отметила жительница дома Елена Полтева.

Особое внимание уделено прозрачности и открытости проведения ремонтных работ. Для обеспечения контроля за ходом ремонта и оперативного информирования жителей на доме была установлена онлайн-камера, позволяющая в режиме реального времени наблюдать за каждым этапом работ.

Чтобы избежать задержек и обеспечить своевременное выполнение ремонта, ресурсоснабжающая организация провела подготовительные работы в чердачном помещении и подвале дома. Согласно плану, завершение капитального ремонта кровли дома № 13 запланировано на середину июня.