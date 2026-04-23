Кровлю станции очистки воды установили в Сафонтьеве в округе Истра

В деревне Сафонтьево под Истрой на строящейся станции очистки воды смонтировали кровлю. На объекте возведен фундамент, установлен металлический каркас здания, стены закрыты сэндвич-панелями.

Кровля уже настелена, что позволяет вести внутренние работы в любую погоду. Внутри помещения установлены фильтры и резервуары для очистки воды — аэромаги. Специалисты монтируют насосную систему и устройство, позволяющее экономить воду. Вода, использованная для очистки фильтров, не сливается, а очищается и возвращается обратно в систему. На станции будет установлена система очистки воды, удаляющая загрязнения и железо. Оборудование произведено в России, в Московской области.

Осталось подключить объект к центральной системе водоснабжения, после чего начнутся испытания. Работы планируют закончить в конце августа этого года.