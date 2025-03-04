Кровлю спортшколы в Истре капитально отремонтируют в 2025 году

В деревне Головино в Истринском округе отремонтируют крышу спортивной школы олимпийского резерва «Истина». Работы проведут за счет бюджета в рамках госпрограммы Московской области. Подрядчиком выбрали компанию «ТрансСтрой».
Во время ремонта обновят крышу гостиницы на 60 мест, где находятся административные и учебные помещения, а также крышу спортивного зала. Завершить все работы необходимо в 2025 году.
Школа «Истина» появилась в 1965 году, когда молодые тренеры начали набирать первых учеников. Сейчас здесь тренируются более 400 спортсменов по зимним видам спорта, включая лыжные гонки, сноуборд, биатлон, горные лыжи, керлинг и бобслей.
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