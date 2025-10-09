Кровлю школы имени Лермонтова обновили в Истре

Фото: пресс-служба администрации м.о. Истра

Капитальный ремонт кровли завершен в школе имени Лермонтова в муниципальном округе Истра. Работы провели для повышения комфорта и безопасности учебного процесса.

В ходе работ строители заменили поврежденные элементы конструкции, что значительно повысило уровень защиты здания от осадков и других погодных факторов.

Все работы были выполнены в строгом соответствии с нормами пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Истра

Как подчеркивают специалисты, своевременный ремонт социальных объектов, в том числе школ, является ключевым фактором для создания благоприятной и безопасной среды для учеников и педагогов.

Теперь в обновленном актовом зале школьники и учителя смогут без помех проводить концерты, спектакли и другие мероприятия.

