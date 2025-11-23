Кровлю полностью обновили в здании колледжа «Подмосковье» в Химках

На строительной площадке трудятся более 100 работников. Помимо обновления кровли, и провели перепланировку: теперь кабинетов больше, а помещения — просторнее. Также им предстоит полностью заменить инженерные сети

Основные строительные работы должны завершить к концу 2025 года. Всего в следующем году в Подмосковье обновят 10 учреждений среднего профессионального образования.

«Подмосковные колледжи сейчас очень востребованы. За последние три года количество заявлений на поступление выросло более, чем в полтора раза. Среднее профессиональное образование в регионе получают 84 тысячи студентов, треть из которых поступили в этом году. Мы знаем, какие профили необходимы в промышленности, транспорте и логистике, инновационных проектах, и стараемся делать так, чтобы ребята учились у опытных наставников, получали современные компетенции», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.