Кровлю поликлиники обновили в Черноголовке

В Черноголовке завершился важный этап обновления городской инфраструктуры, влияющий на комфорт и безопасность пациентов и медицинского персонала. В течение февраля строители активно работали над капитальным ремонтом кровли одного из крыльев Черноголовской поликлиники, примыкающего к Институтскому проспекту.

Эти работы были важны для предотвращения протечек и обеспечения оптимального температурного режима в медицинских кабинетах.

«Работы проводились комплексно и поэтапно. Первым шагом стал полный демонтаж старого кровельного покрытия, что позволило оценить состояние несущих конструкций и подготовить основу для нового многослойного „пирога“ крыши. Затем была выполнена высококачественная укладка современных теплоизоляционных материалов», — отметили специалисты.

Особое внимание уделили защите от влаги: был устроен мощный паро- и гидроизоляционный барьер. По словам строителей, пароизоляция не допустит проникновения влажного воздуха из помещений в утеплитель, предотвращая его намокание и потерю свойств, а гидроизоляция станет надежным щитом от атмосферных осадков — дождя и снега.