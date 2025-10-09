Кровлю обустроят на стадионе «Спартак» в Луховицах

В Луховицах полным ходом идет масштабная реконструкция стадиона «Спартак», превращающая его в современный спортивный комплекс. В настоящее время строители утепляют фасад здания и возводят навес над трибунами.

Рабочие приступили к монтажу вентилируемого фасада, который обеспечит теплоизоляцию и защиту здания от неблагоприятных погодных условий. Процесс включает в себя установку кронштейнов, направляющих и слоя утеплителя. Параллельно ведется еще один этап работ — монтаж металлоконструкций для будущей кровли, которая защитит зрителей от дождя и снега.

Внутри здания на первом этаже каменщики продолжают кладку стен из кирпича, формируя внутреннее пространство. На следующей неделе планируется начать аналогичные работы на втором этаже. Также активно прокладываются слаботочные сети и электропроводка, обеспечивая будущий стадион коммуникациями. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству, включая отсыпку щебеночного основания основного футбольного поля.

Реконструкция «Спартака» ведется в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В рамках проекта уже возведена трибуна на 1,5 тысячи зрителей, которая будет полностью крытой. В здании стадиона будут обустроены административные и спортивные помещения, а также санузлы. Футбольное поле получит искусственное покрытие, а также будут обустроены беговые дорожки, спортивная площадка, парковка и шумозащитный экран. Завершение основных строительных мероприятий запланировано на конец 2025 года, после чего начнется внутренняя отделка помещений.