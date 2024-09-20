Кровлю обновили в домах на трех улицах в Подольске

Локальную замену кровли провели в доме на Красной улице в Подольске. Подобные работы пройдут еще в нескольких домах округа уже в ближайшее время.

Специалисты заменили часть кровли в доме № 1а на Красной улице. Ранее жители жаловались на протекающую крышу.

На заявку оперативно отреагировали сотрудники управляющей компании. Они отправили рабочих, которые отремонтировали около 110 погонных метров покрытия.

Подобные работы прошли в доме № 50 на Школьной улице и доме № 15 на Рощинской улице. Здесь полностью отремонтировали крышу над третьим подъездом и провели локальный ремонт над вторым подъездом.

Отметим, что коммунальщики продолжают обрабатывать заявки жителей Подольска. Ремонт уже запланирован в домах на улицах Рябиновой, Рощинской и Школьной. В приемке работ традиционно участвуют и жители.

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