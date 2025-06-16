Кровлю многоквартирного дома отремонтируют в Павловском Посаде

В округе полным ходом идут работы по капитальному ремонту скатной крыши пятиэтажного кирпичного дома, расположенного по адресу: улица Щорса, дом 5. Этот дом, построенный в 1968 году и имеющий четыре подъезда, ждет улучшение условий проживания благодаря масштабному ремонту.

Строители провели демонтаж ветхой стропильной системы, которая уже не отвечала современным требованиям безопасности и энергоэффективности, и приступили к монтажу новых несущих элементов, обеспечивающих прочность и надежность конструкции. На данный момент завершено устройство «кровельного пирога», включающего в себя пароизоляцию и слой утеплителя.

На текущем этапе подрядная организация активно занимается укладкой утеплителя, выполнив уже 25% от общего объема работ. Параллельно с этим кровельщики проводят оштукатуривание вентиляционных шахт, обеспечивая их герметичность и защиту от разрушения, готовность по этому виду работ составляет 50%. Завершение капитального ремонта крыши многоквартирного дома запланировано на начало сентября.