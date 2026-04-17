Кровлю Мамонтовского дома культуры отремонтировали в Богородском округе

С приходом весны начались плановые общестроительные и ремонтные работы на различных объектах. Специалисты приступили к первому этапу ремонта крыши здания Мамонтовского сельского дома культуры.

В настоящее время идет демонтаж поврежденных снегоудержателей и мелкий ремонт повреждений. Работы плановые. Следующий этап начнется летом: будет осуществлена установка новых элементов.

Ход работ держит на личном контроле руководитель учреждения Виктория Сарафанова. Содействие оказывает заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов. Также помогает проведению работ директор МБУ «Благосфера» Денис Шкадин.

«Отрадно, когда наши чаяния не остаются без внимания и находят поддержку у руководства, это позволяет оперативно решать вопросы содержания учреждения» — отметила Виктория Сарафанова.