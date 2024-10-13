Кровлю Ледового дворца в Дмитрове отремонтируют к концу года

Ледовый дворец в Дмитрове не ремонтировали с момента открытия в 2003 году. По инициативе главы городского округа Ильи Поночевного здесь приведут в порядок кровлю, входные группы, раздевалки и душевые. Подрядчики планируют завершить работы на крыше до конца года.

Подрядчик демонтировал кровлю, в том числе стяжку и утеплитель, выполнил гидро-, паро- и теплоизоляцию по всей площади, затем залил новую стяжку и накрыл двухслойным покрытием. Для безопасности установили парапеты и ограждение.

Глава округа Илья Поночевный посетил Ледовый дворец, чтобы лично проверить ход ремонта. Он осмотрел обновленные раздевалку и душевые, а также понаблюдал за тренировкой юных хоккеистов.

«Пока новая кровля ведет себя хорошо, протечек нет. Однако сезон осенних дождей и мокрого снега только начинается, поэтому мы будем внимательно следить за ее состоянием. В случае выявления дефектов подрядчик будет оперативно устранять их за свой счет в рамках гарантии», — доложил главе муниципалитета Иван Стерлигов, генеральный директор МАУ СК «Дмитров», в состав которого входит Ледовый дворец.