Кровлю Ледового дворца в Дмитрове отремонтируют к концу года

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Ледовый дворец в Дмитрове не ремонтировали с момента открытия в 2003 году. По инициативе главы городского округа Ильи Поночевного здесь приведут в порядок кровлю, входные группы, раздевалки и душевые. Подрядчики планируют завершить работы на крыше до конца года.

Подрядчик демонтировал кровлю, в том числе стяжку и утеплитель, выполнил гидро-, паро- и теплоизоляцию по всей площади, затем залил новую стяжку и накрыл двухслойным покрытием. Для безопасности установили парапеты и ограждение.

Глава округа Илья Поночевный посетил Ледовый дворец, чтобы лично проверить ход ремонта. Он осмотрел обновленные раздевалку и душевые, а также понаблюдал за тренировкой юных хоккеистов.

«Пока новая кровля ведет себя хорошо, протечек нет. Однако сезон осенних дождей и мокрого снега только начинается, поэтому мы будем внимательно следить за ее состоянием. В случае выявления дефектов подрядчик будет оперативно устранять их за свой счет в рамках гарантии», — доложил главе муниципалитета Иван Стерлигов, генеральный директор МАУ СК «Дмитров», в состав которого входит Ледовый дворец.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Ремонт крыльца продолжается. Рабочие демонтировали аварийные металлоконструкции и элементы декоративной облицовки на крыше входной группы, забетонировали крыльцо, провели гидроизоляцию и уложили кровельный материал. Сейчас продолжается работа по замене кабелей и монтажу облицовки потолка крыльца.

Илья Поночевный подчеркнул, что нужно продумать ограждение и благоустройство территории Ледового дворца.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы Ледовый дворец — одна из главных спортивных площадок нашего округа — стал современным и комфортным местом для проведения спортивных и массовых мероприятий», — заключил глава Дмитровского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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