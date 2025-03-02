Кровлю капитально отремонтируют в 4 жилых домах в Чехове

В администрации муниципального округа Чехов прошло расширенное общегородское совещание. Представители власти рассмотрели несколько важных вопросов, в том числе капитальные ремонты и диспансеризацию населения.

Одна из тем совещания — благоустройство муниципального округа.

«Вопрос важен тем, что я не один раз говорил, что мы должны с вами работу Фонда капитального ремонта срастить с работой благоустройства, чтобы получилась синергия. Получается, что здесь прекрасный сквер, а там какие-то разрушенные дома», — сказал глава муниципального округа Михаил Собакин.

На совещании подвели работы в 2024 году и обозначили планы на 2025 год.

«Запланированы работы в 31 многоквартирном доме: ремонт кровли — в четырех домах, ремонт фундамента — в двух, замена навесов — в 25 домах, замена внутренне-инженерных коммуникаций и лифтового оборудования — в двух домах», — уточнила начальник управления ЖКХ Елена Макаренкова.

Отдельно рассмотрели вопрос диспансеризации. Программа направлена на профилактику заболеваний и поддержание здоровья населения.

«В поликлинике мы доводим до ума Центр здоровья, который располагается на Гагарина, 37а. Пациент сможет пройти в отдельном кабинете гинекологов, в смежном кабинете сдать необходимые анализы и там же, в коридоре, пройти флюорографию», — добавил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

На совещании обсудили масштабные народные гуляния в Масленицу, которые пройдут на 17 площадках. Для жителей подготовили славянские игры и забавы, блины и концерты творческих коллективов. В Международный женский день запланированы концерты в домах культуры, парках и библиотеках. Бесплатным подарком станет большой праздник во Дворце спорта «Олимпийский» с участием Мити Фомина. Его могут посетить все желающие по заранее оформленным билетам.