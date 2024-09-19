Кровлю и уличное освещение обновили в детском саду «Колосок» в Дмитрове

Новый учебный год дошкольники детского сада «Колосок» в Дмитровском округе встретили в отремонтированных помещениях. В учреждении обновили крышу, цоколь, оборудовали козырьки и заменили уличное освещение.

Дошкольное отделение Синьковской школы № 2 подготовили к новому учебному году. Здесь капитально отремонтировали уличное освещение, в одном из зданий обновили крышу над спальными помещениями.

Также провели работы по ремонту цоколя здания, на наружных эвакуационных лестницах оборудовали козырьки, а на перилах лестничных пролетов установили дополнительные поручни.

Качество проведенных работ проверил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он осмотрел группы, спортивный и музыкальный залы, а также территорию сада, пообщался с детьми и сотрудниками учреждения.

«За последние несколько лет нам удалось решить немало вопросов, связанных с приведением в порядок зданий наших детских садов. Это очень важно, так как наши юные жители округа должны получать дошкольное образование в современных и уютных помещениях, где светло, тепло и безопасно», — прокомментировал Илья Поночевный.

Отметим, что ремонт прошел благодаря помощи главы округа. Сегодня в детский сад ходят 228 детей. Они занимаются по новым стандартам ФГОС.

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